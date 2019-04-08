Внешнеторговый оборот России в январе — феврале 2019 года составил 99,8 млрд долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 0,7%. Такие данные представила Федеральная таможенная служба.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 33,2 млрд долларов, увеличившись на 1,2 млрд в годовом выражении.

Российский экспорт за два первых месяца текущего года достиг 66,5 млрд долларов (плюс 0,4% в годовом выражении). Удельный вес топливно-энергетических товаров составил 66,1% (в январе — феврале 2018 года — 66,5%). Стоимостный объем экспорта этих товаров уменьшился на 0,1% в годовом выражении, а физический возрос на 2,6%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса сократились физические объемы экспорта нефти и нефтепродуктов, возросли – электроэнергии, каменного угля.

Российский двухмесячный импорт составил 33,3 млрд долларов, уменьшившись на 2,8% в годовом выражении. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 43,7% (в январе — феврале 2018 года — 44,3%). Стоимостный объем ввоза этой продукции сократился на 4,8%. Уменьшился физический объем импорта легковых автомобилей (на 7,7%), а грузовых — возрос (на 40,8%).

Среди основных торговых партнеров России в странах дальнего зарубежья увеличился в годовом выражении двухмесячный товарооборот с Китаем, Нидерландами, Южной Кореей, Италией, США, Японией, уменьшился — с Германией, Турцией, Польшей, Францией.



Среди стран СНГ увеличился объем экспорта на Украину, в Узбекистан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию, Туркмению, уменьшился — в Белоруссию, Казахстан, Армению, Таджикистан. Вырос объем импорта из Азербайджана, Киргизии, Туркмении, уменьшился — из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, с Украины, из Армении, Молдавии, Таджикистана.