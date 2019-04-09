В прогнозе экономического развития России необходимо учитывать возможность мирового кризиса. Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров на Апрельской конференции ВШЭ.

«Трехмесячные облигации США по доходности превысили десятилетние. Это один из показателей того, что в течение 12 месяцев последует серьезный кризис. Мы на краю очень серьезной рецессии мировой экономики», — сказал Макаров.

По его словам, необходимо «учитывать возможность серьезного удара по нашей экономике и готовиться к этому удару».



«Наша продукция экспорта — на спаде мировой экономики кому она будет нужна? Мы должны искать ресурсы внутри страны, рассматривать возможности нашего потребления», — подчеркнул он.