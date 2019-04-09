Центральный банк оценивает ситуацию в российской экономике как близкую к равновесию. Об этом заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на Апрельской конференции ВШЭ.

«Мы оцениваем ситуацию в экономике как находящуюся близко к равновесию. Равновесию с небольшими темпами экономического роста. Но показатели безработицы и многие другие находятся на исторически низком уровне», — сказала она.



Юдаева отметила, что потенциал экономического роста связан с инвестиционным климатом и человеческим капиталом. «Причем некоторые наши проблемы, связанные с инвестиционным климатом, не позволяют полностью использовать человеческий капитал. Это два взаимосвязанных вопроса», — полагает она.