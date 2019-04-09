Увеличение расходов бюджета и инвестиций без соответствующего экономического роста может нести проинфляционные риски. Такую точку зрения высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на XX апрельской конференции НИУ ВШЭ.

По словам Юдаевой, в последние годы консервативная бюджетная политика способствовала сдерживанию инфляции, и разовые эффекты (например, повышение НДС) несильно влияли на рост цен. Но ситуация меняется.

«Эти процессы завершаются, мы переходим к новой стадии, когда бюджет начинает больше тратить, в том числе на инвестиции. И в этом смысле, конечно, ключевое — с точки зрения финансовой стабильности — чтобы эти инвестиции, эти усилия были эффективны, чтобы они приводили к увеличению темпов экономического роста. В противном случае они могут создавать инфляционные риски, и этого, конечно, хотелось бы избежать», — отметила Юдаева.

Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции Минфин подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в августе 2018 года после предложений Белоусова об изъятии 500 млрд сверхдоходов.

Минфин в августе 2018 года подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Новая модель инвестиционных проектов стала компромиссом после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и химических компаний. Деньги должны были помочь реализовать поручение президента Владимира Путина по росту доли инвестиций в основной капитал в российском ВВП до 25% (с нынешних 21% ВВП).

Всего 12 нацпроектов планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.