Российское население не видит перспективы роста своих доходов, что ведет к накоплению недовольства. Об этом заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, выступая на апрельской конференции ВШЭ.

«Мы не можем не признать, что у российского населения пять лет подряд падают доходы. Реальные денежные доходы упали уже на 20% по сравнению с октябрем 2014-го. Глухое недовольство людей накапливается с ощущением того, что не видно перспективы — почему у твоей семьи могут качественно вырасти доходы», — сказал Задорнов.

Он также привел данные МВФ о том, что по итогам 2018 года Россия опустилась на 22-е место среди 30 крупнейших экономик по ВВП на душу населения.



«У людей появляется ощущение, что по уровню доходов и возможностей мы отстаем от целого ряда развивающихся регионов», — добавил он.