Увеличение долговой нагрузки населения может приводить и к социальным проблемам

Внутренние риски для экономики связаны с накоплением избыточной долговой нагрузки. Об этом заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на апрельской конференции ВШЭ.

«Внутренние риски всегда связаны с накоплением избыточной долговой нагрузки. Она, безусловно, выступает тормозом для экономического роста и может приводить в том числе к социальным проблемам. В каких секторах есть избыточная долговая нагрузка? Это очень быстрое развитие потребительского кредитования, увеличение долговой нагрузки населения. Понятно, что она неравномерно распределена. Есть группа населения, где долговая нагрузка высока и надо ситуацию контролировать», — сказала Юдаева.



Высокая долговая нагрузка отдельных компаний, в частности застройщиков, также является риском, отметила она.