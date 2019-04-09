Банк России не исключает, что в 2019 году рост ВВП России может оказаться выше прогнозов правительства, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах XX Апрельской конференции НИУ ВШЭ.

«Если эффект от НДС не будет очень сильным, и потом достаточно быстро могут включиться государственные расходы, и вторая половина года компенсирует первую. То, что мы сейчас видим, это то, что предсказуемое замедление роста в первом квартале, скорее всего, не было столь существенным. Во всяком случае, вышли на прошлой неделе индексы настроения бизнеса, вышел PMI достаточно хороший, опубликовал Гайдаровский институт свои конъюнктурные опросы, там сигналы определенные к тому, что ситуация в экономике достаточно устойчиво развивается, есть, поэтому да, я согласна, что темпы роста могут оказаться выше», — отметила Юдаева.

Силуанов указал на риски замедления темпов мирового экономического роста В России темпы роста экономики могут оказаться выше, чем заложено в прогнозе.

Выступая в Высшей школе экономики, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов также предположил, что российская экономика в 2019 году может показать рост выше 1,3%. В декабре он сам корректировал оценку по ВВП вниз. В прогнозе Минфина фигурировала цифра по росту ВВП на уровне 1,8%.