Банк России не зафиксировал увеличения числа отказов по выдаче потребкредитов гражданам, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах XX Апрельской конференции НИУ ВШЭ.

Так она прокомментировала сообщения Объединенного кредитного бюро (ОКБ) о снижении на 11 процентных пунктов доли одобренных кредитных заявок в I квартале текущего года. Так, по данным ОКБ, банки удовлетворили лишь 32% обращений за кредитом наличными и 33% заявок по автокредитам.

«Таких данных у нас нет, анализировать данные БКИ нужно вместе с тем, увеличилось ли количество заявок на кредиты. Это важно с точки зрения интерпретации. PTI (уровень предельной долговой нагрузки заемщика. — Прим. Банки.ру) некоторые банки начали считать, некоторые банки PTI, посчитанный по немного другим методологиям, и раньше использовали. Я думаю, что влияния нашего PTI достаточно далеко, но не забывайте, что у нас с апреля вступили в силу очередные меры по процентным ставкам», — отметила Юдаева.

С 1 апреля Банк России в очередной раз увеличил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам — финансовые организации обязаны создавать большие резервы по таким ссудам. С 1 октября в России также должен начать действовать механизм оценки предельной долговой нагрузки заемщика (PTI/pay to income — отношение ежемесячного платежа по кредитам к ежемесячному доходу заемщика). Предполагается, что банки не смогут выдавать новые ссуды гражданам с PTI выше 50%.