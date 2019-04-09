Вступление в силу закона об устойчивой работе Рунета не отразится на пользователях Интернета, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.



Законопроект о защите Рунета был принят Госдумой в феврале в первом чтении. Документ направлен на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых экстраординарных ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

«Вступление этого закона в силу никак не повлияет на пользователей Интернета. Все сравнения и аллегории, что после начала реализации этого закона в нашей стране Интернет будет работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности», — сказал Левин журналистам.

Он также отметил, что в РФ приветствуют развитие западных сервисов.

«Мы не запрещаем работу западных сервисов в нашей стране, а всячески приветствуем (ее), более того, стараемся как можно больше интегрировать их развитие на территории Российской Федерации», — подчеркнул Левин.