Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) составил в I квартале 2019 года 25,2 млрд долларов против 16,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Такая оценка приводится в очередном комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — марте 2019 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора в I квартале 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 25,2 млрд долларов США по сравнению с 16,1 млрд долларов США в сопоставимом периоде предыдущего года. Оно сформировано наращиванием вложений резидентов в иностранные активы, которое было частично нивелировано принятием обязательств», — отмечает регулятор.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала из России (положительное сальдо финансовых операций частного сектора) в январе — феврале этого года составил 18,6 млрд долларов. Таким образом, отдельно в марте показатель равнялся 6,6 млрд.

Кроме того, в сегодняшнем комментарии говорится, что, по предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — марте 2019 года увеличилось до 32,8 млрд долларов с 30 млрд в январе — марте 2018-го в результате расширения профицита внешней торговли товарами и снижения совокупного отрицательного сальдо других компонентов счета текущих операций. Укрепление торгового баланса произошло вследствие уменьшения объемов импорта.



Международные резервы в результате операций приросли на 18,6 млрд долларов главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг, указывают также в ЦБ.

