Борьба с бедностью должна вестись с помощью как экономических преобразований, так и социальной поддержки, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на XX Апрельской конференции НИУ ВШЭ.



«Мы исходим из того, что экономика должна дать основной вклад (в снижение бедности. — Прим. ред. ) через заработные платы, через уровень зарплат, через новые рабочие места. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что уровень социальной поддержи и уровень трансфертов для населения, особенно это касается семей с детьми, не очень щедрый в Российской Федерации. Здесь тоже могут быть определенные решения», — сказал Топилин.

По его словам, необходимо найти баланс и, если потребуется, «определенным образом скорректировать меры социальной поддержки».