Министерство экономического развития в августе может повысить прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году с 1,3%, говорится в обзоре «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019—2024 годы».

«Рост ВВП в январе — феврале текущего года оценивается Минэкономразвития России на уровне 1,1% год к году, что в целом находится выше первоначальных ожиданий. Темпы роста в целом по году по-прежнему оцениваются на уровне в 1,3%, однако при сохранении текущих тенденций могут быть повышены при пересмотре прогноза в августе. В 2020 году ожидается ускорение роста экономики до 2%, а начиная с 2021 года — до уровня выше 3%», — говорится в документе.

Прогноз предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов, указывают в ведомстве.



Орешкин: рост ВВП РФ ускорится после начала реализации нацпроектов Во втором полугодии начнется реализация нацпроектов, и деньги пойдут в регионы.

В середине года после подведения итогов первого года реализации национальных проектов и оценки динамики движения по национальным целям развития траектории по ключевым показателям будут уточнены, отмечают в МЭР.

В начале марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство в 2019 году ожидает увидеть замедление темпов роста ВВП. Глава МЭР говорил, что прогноз ведомства на текущий год — рост на 1,3%.