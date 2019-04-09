Минэкономразвития РФ повысило прогноз средней цены на нефть марки Urals в 2019 году до 63,4 доллара за баррель с 62,8 доллара. Об этом говорится в обзоре «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019—2024 годы».



«Цена на нефть марки Urals в среднем за первый квартал 2019 года составила 63,2 доллара за баррель и сложилась на уровне, близком к заложенному в прогноз до 2024 года. Котировки нефти в апреле 2019 года находятся выше ожидаемых значений (около 70 долларов за баррель). Однако срок действия соглашения ОПЕК+ истекает в середине года, одновременно в США будут введены дополнительные трубопроводные мощности. В связи с этим в базовый сценарий заложено постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, а оценка среднего уровня цены на нефть за 2019 год сохранена на уровне 63,4 доллара за баррель», — говорится в документе.



В начале марта министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с 63,4 доллара за баррель до 62,8 доллара.

Тогда же ведомство сохранило прогноз цены на нефть марки Urals в 2020 году на уровне 59,7 доллара за баррель и на уровне 57,9 доллара за баррель в 2021 году. Сейчас МЭР подтвердило этот прогноз.

