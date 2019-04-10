Рост повседневных расходов в марте 2019 года приблизился к традиционным декабрьским пикам, составив 11%. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

«Даже за вычетом инфляции уровень расходов оказался на самой высокой позиции за все годы наблюдений, если не считать декабрьских пиков. На рост мартовских расходов, безусловно, оказывает влияние наличие 8 Марта. В этом году на первую неделю месяца также пришлась Масленица. Однако наличие праздников недостаточно для объяснения причин столь резкого скачка объемов повседневных трат. По всей видимости, сказываются последствия увеличения НДС, что продолжает стимулировать рост цен», — комментируют в «Ромире».

За год общие расходы россиян относительно марта прошлого года выросли на 7,7% при официальной инфляции в 5,3%. Реальные расходы по итогам марта оказались на самой высокой позиции как для мартовских значений, так и в сравнении с другими месяцами.

Москвичи в первом весеннем месяце увеличили свои расходы сразу на 13,2%, что эквивалентно показателю прошлого года. В Санкт-Петербурге траты жителей в марте выросли на 10,6% при годовом росте в 3,3%.