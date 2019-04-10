Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.

«Мы планируем в весеннюю сессию работы парламента принять существенные изменения с точки зрения валютного законодательства, валютного регулирования, ослабить то давление, которое еще сохраняется с прежних времен в этой части, снизить существенно административные штрафы по нарушениям валютного законодательства», — сказал Силуанов.

На данный момент размер штрафа составляет 100% объема выручки. «Считаем, что их необходимо снизить до минимальных значений — до 3—5%», — добавил он.

Кроме того, правительство собирается отменить возврат валютной выручки, если контракты заключены в рублях со следующего года, а к 2024-му — в целом отменить возврат валютной выручки независимо от валюты, в которой заключен контракт, напомнил первый вице-премьер.

Власти будут стимулировать заключение контрактов именно в национальной валюте, в первую очередь это будет касаться контрактов несырьевого экспорта, подчеркнул Силуанов.