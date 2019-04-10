Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала двукратное увеличение срока давности по правонарушениям коллекторов — с одного до двух лет, сообщает официальный сайт правительства.



«Действующие в настоящее время нормы законодательства предусматривают годичный срок давности привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задолженности, — говорится в сообщении. — При этом в ходе плановых проверок юридических лиц, а также при расследовании деятельности «серых» коллекторов могут выявляться нарушения, срок давности привлечения к ответственности по которым истек».

В Кабмине подчеркнули, что суды при рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении коллекторов применяют годичный срок давности. При этом материалы для возбуждения дел по соответствующей статье Кодекса РФ об административных правонарушениях могут поступить в Федеральную службу судебных приставов по истечении значительного периода времени со дня совершения правонарушений ввиду различных обстоятельств, среди которых проведение проверок, собирание доказательств и другие.

Делам против недобросовестных коллекторов увеличат срок давности Срок давности по делам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников, вырастет с одного года до двух лет.

«Особую сложность в собирании и закреплении доказательств вызывает деятельность «серых» коллекторов — лиц, не включенных в государственный реестр и не являющихся первичными кредиторами, но осуществляющих внесудебный возврат просроченной задолженности с нарушением закона», — добавили в правительстве. Там напомнили, что и плановые проверки юридических лиц, в том числе занимающихся коллекторской деятельностью, проводятся не чаще одного раза в три года. «В ходе таких плановых проверок могут выявляться нарушения, срок давности привлечения к ответственности по которым уже истек», — подчеркнули в Кабмине.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.