Инфляция в России в апреле в годовом выражении может замедлиться по сравнению с мартом (5,3% по данным Росстата), сообщил журналистам директор департамента прогнозирования и исследований ЦБ Александр Морозов.



«С учетом эффекта базы я не исключаю вероятности того, что по итогам апреля годовая инфляция может оказаться ниже, чем в марте. Это не прогноз, но такая вероятность есть», — сказал Морозов.

Также, по его словам, снизилась вероятность достижения инфляцией на пике 5,5%.

«Мы ожидаем пик инфляции в марте-апреле. Вышедшие данные подтверждают, что все больше появляется свидетельств того, что инфляция в годовом выражении ускоряться не будет», — сообщил он.