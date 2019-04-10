Оценка годовых темпов трендовой инфляции в марте 2019 года составила 5,61% после 5,6% в феврале. Такие данные в среду опубликовал Банк России.



По данным регулятора, стабилизация оценок трендовой инфляции при продолжавшемся в марте повышении годового роста цен указывает на преобладание временных факторов в ускорении инфляции.

«Оценка показателя трендовой инфляции на более коротком, трехлетнем временном интервале также стабилизировалась, составив 4,18% в марте после 4,2% в феврале. Текущий уровень оценок трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, незначительно превышающем цель по инфляции», — пояснили в ЦБ.

Принятые во втором полугодии 2018 года советом директоров Банка России решения по денежно-кредитной политике ограничили влияние на инфляцию вторичных эффектов от действия разовых факторов, ускоривших рост цен в конце 2018-го — начале 2019 года, заключил Центробанк.