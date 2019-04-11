Государственная дума в четверг приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Законопроект о защите Рунета был принят Госдумой в феврале в первом чтении. Документ направлен на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин ранее рассказал, что поправками ко второму чтению вступление в силу закона о Рунете перенесено на ноябрь этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, согласно поправкам, информация госорганов и госпредприятий в Интернете будет дополнительно защищена шифрованием, а операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.

При этом Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои в Интернете вызваны работой технических средств противодействия угрозам.