Сервис по поиску работы HeadHunter назвал сферы, где заработная плата за I квартал 2019 года выросла больше всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост оплаты труда был отмечен в сфере логистики — 8,6%. Об этом сообщается в исследовании компании.

Также заработная плата выросла в финансовой отрасли — 4,7%, отрасли электроники — 4,5%, IT — 4,1%. Последняя сфера также стала лидером по величине средней заработной платы за квартал — 88 175 рублей.

На втором месте — телеком с зарплатой в 87 228 рублей, на третьем — строительство, где сотрудники получают около 77 596 рублей, а на четвертом — лидер по уровню роста — логистика, где средняя заработная плата составила 75 456 рублей.

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Компания также исследовала, как поменялась заработная плата в зависимости от уровня позиции сотрудника. Средний заработок линейного руководителя в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,6% и составил 127 447 рублей, ведущего специалиста — увеличился на 4%, до 87 694 рублей, специалиста — на 4,2%, до 52 947 рублей. Заработная плата на начальном уровне выросла на 3,4% и составила 28 308 рублей.

Кроме того, в HH выяснили, как отличается заработная плата работников в российских и иностранных компаниях. Согласно статистике, отечественный работодатель платит в среднем на 20% меньше, чем иностранная компания. Заработная плата линейного руководителя в российской компании обычно ниже на 23%, ведущего специалиста — на 24%, специалиста — на 23%, на начальном уровне — на 18%.