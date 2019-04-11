Международные резервы РФ на 5 апреля составили 489,1 млрд долларов против 489,5 млрд на 29 марта 2019 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов уменьшился на 0,4 млрд долларов.

Как поясняется в комментарии Центробанка, незначительное (на 0,1%) недельное снижение показателя «сложилось главным образом в результате отрицательной переоценки, частично нивелированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за три месяца текущего года — на 19,3 млрд.