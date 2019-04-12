Вопрос использования банками рейтингов от российских рейтинговых агентств для удовлетворения требований стандарта «Базель III» пока откладывается, заявила начальник управления профессиональных услуг на финансовом рынке департамента стратегического развития финрынка ЦБ РФ Ирина Мельникова.

«Наверное, самым насущным вопросом на сегодняшний день является включение в периметр банковского регулирования использования кредитных рейтингов именно по национальной шкале российских агентств. Здесь мы увидели ряд препятствий, ограничений, … и напрямую разрешить, и использовать национальные рейтинги, к сожалению, у нас не получилось. На сегодняшний день все вопросы включения наших агентств и национальной шкалы в периметр Базельских требований несколько откладываются», — сказала Мельникова в ходе круглого стола Института Гайдара.

Тем не менее, по ее словам, регулятор смотрит позитивно на эту задачу и работает по этому направлению. Она напомнила, что сегодня банковское регулирование только частично использует кредитные рейтинги агентств АКРА и «Эксперт РА». Использовать национальные рейтинги напрямую не позволяет ряд требований, заложенных как в стандарте «Базель II», так и в «Базель III».

«Это ряд требований, связанных с объективностью оценки, независимостью оценки, кредитоспособностью внешних оценщиков, это обеспечение равных условий оценки как для национальных, так и для иностранных объектов рейтинга. Один из ключевых принципов — это наличие одного года, а лучше трех, статистики дефолтов. Более того, «Базель» требует, чтобы эти критерии обязательно проверялись регулятором», — добавила она.