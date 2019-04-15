В России сохраняется тенденция прошлого года, когда банковский кредит был главным способом поддержать уровень расходов домохозяйств в условиях сокращения их доходов. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» от Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Автор материала «Банковский кредит остается главным инструментом поддержания расходов домашних хозяйств» Михаил Хромов, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, констатирует, что кредитная активность населения растет гораздо более высокими темпами, чем сберегательная.

«Банковские вклады физических лиц, хотя и выросли за 2018 год на 6,8% (почти на 1,8 трлн рублей), не впечатляют своей динамикой. Это самый низкий показатель с 2014 года. Валютные вклады сократились при этом на 4,8 млрд в долларовом эквиваленте», — говорится в обзоре.

В начале 2019 года банковские сбережения домашних хозяйств продемонстрировали лучшую динамику, чем годом ранее, а основной прирост вкладов, в отличие от прошлого года, пришелся на счета в иностранной валюте. За первые два месяца этого года объем валюты на счетах и депозитах физлиц вырос на 4,1 млрд долларов (4,6%), в итоге объем валютных вкладов составил 92,5 млрд долларов, или 21,2% от суммы банковских депозитов населения.

В целом за первые два месяца 2019 года объем банковских вкладов населения увеличился на 0,2%, а годовые темпы прироста ускорились с 6,8% по итогам 2018 года до 7,5% по итогам февраля 2019-го.

Между тем задолженность населения по банковским кредитам за первые два месяца 2019 года выросла на 2,5% (годом ранее было 1,5%), а темпы роста розничного кредитного портфеля банков в годовом выражении достигли по итогам февраля 22,9%, что соответствует темпам весны 2014 года, то есть докризисному уровню.

Рост кредитного рынка продолжает поддерживать увеличившиеся потребительские расходы домашних хозяйств, указывает автор обзора. «Так, в первые месяцы 2019 года оборот розничной торговли рос на 1,6—2% к соответствующим месяцам 2018 года, расходы на платные услуги — на 0,8—2,3%, на общественное питание — на 4,9—5,5%. При этом реальные располагаемые доходы домашних хозяйств в январе 2019 года сократились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Важнейший компонент доходов населения — заработная плата в 2019 году заметно замедлила темпы роста. Если в 2018 году реальная зарплата выросла на 6,8%, то в январе 2019 года — лишь на 1,1%, а в феврале — на 0,7% относительно соответствующих месяцев 2018 года», — говорится в материале.

Описанные тенденции «закрепляют кредитную модель финансового поведения домашних хозяйств», считает автор.



«Устойчивость такой финансовой модели домашних хозяйств невозможна в долгосрочной перспективе без возобновления стабильного роста реальных доходов. В противном случае население в скором времени может столкнуться с ухудшением своих финансовых возможностей по обслуживанию долга, а банки — с падением качества кредитного портфеля, что, в свою очередь, заставит их ужесточать условия выдачи новых кредитов», — предупреждает эксперт.