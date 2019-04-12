Профицит федерального бюджета России за январь — март 2019 года составил 545,67 млрд рублей, или 2,2% ВВП. Такая предварительная оценка Минфина опубликована в пятницу на сайте ведомства.



Доходы бюджета РФ за два месяца — 4,589 трлн рублей, или 23% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Расходы исполнены в объеме 4,044 трлн рублей, или 22,4% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом, и 21,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба за отчетный период перечислила в казну 3,027 трлн рублей, или 24,6% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба — 1,31 трлн рублей (22%), другие федеральные органы в общей сложности перечислили 252,9 млрд рублей (14,9% к прогнозу на год).