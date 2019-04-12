Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о продлении срока амнистии капитала до 1 марта 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабинета министров.

«Предлагается продлить до 1 марта 2020 года срок добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках с сохранением всех установленных федеральным законом № 140-ФЗ гарантий, при условии репатриации этими лицами денежных средств, государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края (третий этап амнистии капитала)», — говорится в сообщении Кабмина.



Также предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, которыми предусматривается освобождение от НДФЛ доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемых при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, являющегося контролирующим лицом такой контролируемой иностранной компании, при условии что налогоплательщик не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Путин предложил на год продлить амнистию капиталов Речь идет о предпринимателях, которые планируют перерегистрировать свой бизнес в создаваемых специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке.

Кроме того, предлагается установить, что представление декларации в ходе предусмотренного законопроектом третьего этапа декларирования освобождает налогоплательщиков от взыскания налогов, связанных с задекларированным таким образом имуществом или счетами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли или имущества контролируемых иностранных компаний.

Поправки предлагают внести изменения в Уголовный кодекс, распространив гарантии, предусмотренные законом № 140-ФЗ и действующей редакцией кодекса, на деяния, совершенные до 1 января 2019 года.

Изменения вносятся и в КоАП. Так, гарантии, ранее предусмотренные законом и действующей редакцией кодекса, будут распространяться на лиц, являющихся декларантами, или лиц, информация о которых содержится в специальной декларации, поданной в ходе третьего этапа амнистии капитала.