Валютные интервенции для сглаживания текущей волатильности при отсутствии существенных шоков могут создать видимость того, что ЦБ РФ устанавливает обменный курс рубля, — это подрывает доверие инвесторов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках конференции «Управление потоками капитала» на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.



«Я с сомнением отношусь к валютным интервенциям не во время шоков, потому что подрывается доверие инвесторов. Равновесный уровень курса тяжело определить, где временные факторы и где фундаментальные. Поэтому не стоит проводить интервенции, чтобы не подорвать доверие, ошибка может стоить дорого», — сказала глава российского регулятора.

«И здесь есть вызов в смысле коммуникаций. Когда мы устраиваем интервенции на валютном рынке в отсутствие крупных рисков для финансовой стабильности, все начинают думать, что мы устанавливаем обменный курс, — это подрывает доверие к Центробанку», — добавила она.

Глава ЦБ: закупки валюты для Минфина не угрожают рублю Регулятор снял мораторий на закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила 15 января.

Набиуллина в ноябре прошлого года признала, что фиксированный и управляемый курс валюты дает кратковременное ощущение стабильности, после чего в экономике случается резкая девальвация, в то время как плавающий курс позволяет ей более гибко адаптироваться к шокам.



Банк России 10 ноября 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от проведения регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны. Изначально ЦБ намеревался отпустить рубль в «свободное плавание» к январю 2015 года, но напряженная ситуация на валютном рынке из-за возросшей активности спекулянтов, проблемы в экономике и геополитические факторы вынудили ЦБ провести переход на два месяца раньше ожидаемого срока.