Банк России в последнее время старается диверсифицировать структуру международных резервов ввиду влияния экономических и неэкономических факторов, они сейчас превышают размер госдолга страны, что свидетельствует о создании достаточной подушки безопасности, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Мы рассматриваем различные сценарии, в зависимости от этого смотрим, какие резервы можно использовать. Вы знаете, что мы также увеличили долю золота. В общем и целом мы нарастили величину наших резервов. Сейчас наши резервы равны и даже превышают внешний долг российской экономики, включая государственный и частный долг. Мы считаем, что создана достаточная подушка безопасности», — сказала глава регулятора.

При этом она пояснила, что по причине влияния факторов экономического и неэкономического характера Банк России в последнее время старается диверсифицировать структуру резервов. «Не могу ничего сказать относительно наших планов на будущее, потому что мы не раскрываем наших планов по резервам. Но в последнее время мы стараемся диверсифицировать структуру наших резервов ввиду экономических и неэкономических факторов. Наш принцип состоит в диверсификации», — ответила Набиуллина на вопрос о том, почему ЦБ резко нарастил долю китайских юаней в резервах в прошлом году.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). По данным ЦБ, внешний долг РФ составляет в настоящее время порядка 468 млрд долларов, а резервы — почти 490 млрд.