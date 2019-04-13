Основные изменения бюджета 2019 года в ходе традиционных весенних корректировок пройдут за счет перераспределения средств внутри бюджета. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Каких-то серьезных дополнительных трат, связанных с дополнительными доходами ненефтегазовыми, не будет. Основные изменения — внутри бюджета, связаны они будут с перераспределением, как это обычно бывает, решение отдельных точечных задач», — сказал Силуанов. По его словам, проектировки корректировок бюджета 2019 года уже готовятся ведомством.

Первый вице-премьер уточнил, что благодаря большому резервному фонду правительства основная часть предложений министерств и ведомств реализуется в рамках текущей работы правительства и с задействованием этого источника.

Силуанов сообщил, что пока неизвестно, будет ли меняться прогноз, на котором основаны параметры бюджета. «Надо посмотреть, я не берусь сказать, будем ли мы менять прогноз параметров бюджета», — объяснил он.