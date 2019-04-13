Движение ключевой ставки вероятнее вниз, нежели вверх, при развитии ситуации в экономике РФ в соответствии с базовым прогнозом. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Если ситуация [в экономике] будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, то, конечно, вероятнее движение вниз, чем движение вверх. Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать конкретно, когда», — сказала Набиуллина и отметила, что на ближайшем заседании совета директоров регулятора 26 апреля «будут рассмотрены все факторы, исходя из чего будет приниматься решение».

На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале — марте 2019 года инфляция была несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.