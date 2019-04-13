Глава Банка России Эльвира Набиуллина надеется, что общественное обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не будет отложено в дальний ящик, об этом она заявила журналистам на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Это [система индивидуального пенсионного капитала] наша совместная концепция с Минфином, поэтому будем с ними обсуждать, когда можно и общественную дискуссию запустить. Надеюсь, что это не будет отложено в дальний ящик», — сказала она.

По словам Набиуллиной, индивидуальный пенсионный капитал позволяет людям более уверенно смотреть в будущее и накапливать средства. «Это не только источник длинных денег, но и один из факторов финансовой устойчивости всей нашей системы. Не только контроль долга, но должны быть собственная база инвесторов, [но] и пенсионные фонды, пенсионные накопления — это такой стабилизирующий финансовую ситуацию фактор в любой экономике», — отметила она.