Отставание по инвестициям от целевых показателей связано с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин в воскресенье заявил журналистам, что план по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет.

«Если посмотреть на итоги 2018 года, то по целевым значениям мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли, но это связано с ограничениями, которые мы взяли на себя в рамках сделки с ОПЕК. Нет возможности наращивать добычу — скромнее инвестиции», — считает Орешкин.

«Что касается доли в ВВП, то у нас опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового ВВП. Больший в номинале общий ВВП — следствие высоких цен на нефть», — добавил Орешкин.

В 2018 году отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат.

План по повышению уровня инвестиций в основной капитал в России до 25% от объема ВВП одобрен правительством в июле прошлого года. В июне Орешкин говорил, что рост инвестиций в экономику РФ до 25% от объема ВВП к 2024 году возможен лишь при условии роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

Согласно бюджетному прогнозу РФ на период до 2036 года, доля инвестиций в основной капитал вырастет с 22,2% ВВП в 2018—2021 до 26,4% ВВП в 2027—2031 и до 26,8% ВВП в 2032—2036 годах.