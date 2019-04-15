Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов считает, что России нужно создавать альтернативу доллару. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».
«Что касается замены долларов, то, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы создавать альтернативу этой денежной единице. И мы видим, что так это и происходит», — сказал он.
Кроме того, он надеется на развитие отечественной платежной системы, созданной в качестве альтернативы SWIFT.
Силуанов: создание полноценной замены SWIFT пока маловероятно
Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года.