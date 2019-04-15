Центральный банк России подготовил рекомендации по работе банков с застройщиками при переходе на проектное финансирование долевого жилищного строительства с применением эскроу-счетов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«В соответствии с вступившими в силу в декабре 2018 года требованиями законодательства с 1 июля 2019 года привлечение денежных средств для долевого жилищного строительства по объектам, не введенным в эксплуатацию, допускается только с использованием счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года. Исключения составят объекты строительства, которые соответствуют установленным правительством Российской Федерации критериям, определяющим степень готовности таких объектов и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве», — говорится в сообщении.

Банки должны будут обосновывать застройщикам отказ в проектном финансировании Соответствующий документ будет подписан в ближайшее время.

Рекомендации разработаны для застройщиков и банков. Тем и другим регулятор предлагает обеспечить открытость и доступ информации о кредитных продуктах, перечнях документов и информационную поддержку. Цель документа — обеспечение эффективного перехода на проектное финансирование, отметили в ЦБ.

Уполномоченным банкам следует принять необходимые меры, предусмотренные разработанными рекомендациями, чтобы обеспечить готовность к переходу на проектное финансирование застройщиков.

Рекомендации были разработаны ЦБ совместно с Минстроем России и при участии «ДОМ.РФ».

Ранее 15 апреля также сообщалось, что готовность кредитовать застройщиков пока подтвердили 28 из 63 банков, уполномоченных работать с эскроу-счетами.