Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, на основании которого Минфин будет составлять перечень налоговых расходов и проводить оценку их целесообразности. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Отчет об оценке налоговых расходов будет вноситься в Государственную думу одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период… Установлено, что будет проводиться оценка целесообразности и результативности налоговых расходов. По итогам оценки будут формулироваться выводы о достижении целевых характеристик налоговых расходов, а также о наличии или об отсутствии более результативных альтернативных механизмов достижения целей социально-экономической политики», — говорится в сообщении.

Минфин России будет обобщать результаты оценки налоговых расходов и представлять их для рассмотрения в Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов будут учитываться при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также при оценке эффективности реализации государственных программ.