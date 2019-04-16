Россия в феврале 2019 года увеличила вложения в гособлигации США, следует из данных американского Минфина.

В феврале общие вложения России в американские бумаги составили 14,507 млрд долларов, что на 1,327 млрд долларов (10%) больше уровня предыдущего месяца. Из этой суммы 6,932 млрд были вложены в долгосрочные облигации и 7,575 млрд — в краткосрочные.

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в госдолг США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в феврале оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,113 трлн долларов, за ним следует Япония с 1,07 трлн долларов, на третьем месте с большим отрывом находится Бразилия с 307,7 млрд долларов.