Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов о праве работника выбрать банк, в котором он хочет получать заработную плату, и о санкциях для работодателей, которые не обеспечивают этот выбор своему работнику.

Комитет является соисполнителем по обоим законопроектам, инициированным правительством РФ.

Первый законопроект дополнит Кодекс об административных нарушениях (КоАП) новым составом правонарушения — воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Вторым законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого сотрудник должен уведомить работодателя об изменении кредитной организации для перечисления зарплаты, — с пяти до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

«Изменения позволят исключить риски невыполнения работодателем норм трудового законодательства, будут способствовать предупреждению трудовых споров и правонарушений в этой сфере, развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений», — считают в правительстве.