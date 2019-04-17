Минфин России предложил запретить продажу билетов бестиражных (моментальных) лотерей в Интернете, следует из законопроекта министерства. По мнению Минфина, под видом таких лотерей в Сети могут организовываться нелегальные азартные игры — что запрещено действующим законом, поэтому авторы законопроекта предлагают исключить такие нормы.

«Не допускается распространение (реализация) лотерейных билетов бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — говорится в законопроекте.

Сейчас в России легальны только государственные лотереи, их проведение регулируется решением правительства РФ, а организаторами выступают Минфин или Минспорт. Продажа бумажных лотерейных билетов допускается только в отделениях банков, Почты России и специализированных киосках, а электронные — можно купить как через Интернет, так и через специальное мобильное приложение.

Организация онлайн-лотерей действующим законодательством запрещена, за исключением Всероссийской государственной и международной лотереи. При этом нет прямого запрета на продажу электронных билетов так называемых моментальных, или бестиражных лотерей — когда информация о выигрыше или проигрыше заложена в билете сразу, а участник лотереи может узнать результат непосредственно после покупки.

Законопроект уточняет и другие нормы организации лотерей в РФ: в частности, Минфин предлагает ограничить предельный размер призового фонда любой лотереи 70% от ее выручки. Кроме того, поправками уточняется, что целевые отчисления от лотерей должны направляться в федеральный бюджет и сокращается срок банковской гарантии для оператора лотерей с нынешних пяти до трех лет.

