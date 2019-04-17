Майские указы по повышению зарплат бюджетников по состоянию на конец 2018 года формально выполнены только в четырех регионах из 85. Это Владимирская, Ленинградская и Пензенская области, а также Республика Бурятия, свидетельствуют данные Росстата. В то же время, по оценке Минтруда, цели достигнуты по 99% показателей, сообщает РБК.

Росстат на этой неделе опубликовал показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т. д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018-го. Зарплаты бюджетников должны достигать 100% или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории.



На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. Перевыполнены они оказались только у педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников. Уровень зарплат последних и вовсе достиг 264% от средних по России, и это максимум среди всех категорий. Хуже остальных оказались результаты по зарплатам педагогов дошкольных учреждений (воспитателей детсадов) — 83,6%, а также у социальных работников — 87,4%.

В то же время пресс-служба Минтруда сообщила изданию, что мониторинг выполнения указов ведется по 1 020 категориям (12 категорий бюджетников в 85 регионах), по подавляющему большинству из них (1 012 показателей) цель выполнена. Минтруд считает ее достигнутой, если отклонение от целевого значения по зарплате составляет не более 5%.

«Небольшое отклонение связано с тем, что фактические темпы роста средней заработной платы оказались выше прогнозных значений, использованных регионами при повышении зарплаты отдельных категорий работников до целевых значений», — отметили в Минтруде. В министерстве отдельно выделили результаты Брянской, Владимирской, Тамбовской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской, Саратовской, Пензенской областей, Ставропольского края, Ненецкого АО и других регионов, где фактические результаты по зарплатам бюджетников превысили целевые показатели.