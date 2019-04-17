Ускорение роста российской экономики до 4—4,5% в год невозможно без опережающего увеличения производительности, но ее низкий текущий уровень может повлечь скрытую безработицу, указывают эксперты ЦМАКП и Высшей школы экономики. При этом реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых, сообщает «Коммерсант» .

Так, по оценкам ЦМАКП, рост ВВП темпами 4—4,5% в год с учетом сокращения трудоспособного населения и неизменного уровня производительности в рентных и бюджетном секторах возможен лишь при увеличении производительности на 5—5,5% в год на одного занятого — за счет несырьевых отраслей.

В ЦМАКП рассчитали несколько возможных сценариев высвобождения трудовых ресурсов при соответствующих параметрах экономического роста. Первый — повышение уровня производительности вдвое в несырьевых отраслях. Вторые сценарные расчеты делались на предположении о реализации запланированной цифровизации экономики. Они дают сопоставимые результаты.

В докладе ВШЭ «Национальные цели социального развития: вызовы и решения» говорится, что не до конца проработанные механизмы реализации некоторых нацпроектов (призванных увеличить производительность) могут оказать негативное влияние на достижение национальных целей. В частности, если «повышение производительности труда будет сопровождаться высвобождением работников, которые смогут трудоустроиться только на неформальном рынке труда, несмотря на рост заработной платы у оставшихся на предприятии сотрудников, совокупный эффект приведет к росту бедности и снижению доходов».