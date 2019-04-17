Правительство России разрабатывает изменения в законодательство для поддержки семей при рождении третьего ребенка — они смогут получить 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.



«Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна быть льготная ипотека по ставке 6% на покупку жилья на первичном рынке. Кроме этого, мы будем погашать 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство. Надеюсь, что и коллеги депутаты тоже в этом активно поучаствуют», — сказал премьер-министр.

Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми, рассчитанная до 2022 года, была разработана по предложению президента РФ Владимира Путина и запущена 1 января 2018-го. Но из-за ограниченности срока действия (на три с половиной или восемь лет в зависимости от госпрограммы) льготной ставки в 6% программа была недостаточно востребована россиянами. По новым правилам, субсидирование кредита по ставке 6% распространяется на весь срок его действия.