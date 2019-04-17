С 2020 года выплаты при рождении первого ребенка будут получать нуждающиеся семьи, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства за 2018 год.



«С прошлого года мы поддерживаем нуждающихся родителей при рождении первенца. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям, чей доход не дотягивает до 1,5 прожиточного минимума. С 2020 года будет скорректирован критерий назначения этих выплат до двух прожиточных минимумов», — отметил Медведев.

Премьер также напомнил, что при рождении второго ребенка российские семьи имеют право на материнский капитал. Малообеспеченные граждане могут получать из этой суммы ежемесячные выплаты. Такой опцией в прошлом году воспользовались 35 тыс. семей, подчеркнул Медведев.