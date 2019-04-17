Внешний долг России в 2018 году снизился более чем на 60 млрд долларов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства за 2018 год.



«Нарастили международные резервы — почти на 30 миллиардов (долларов). И одновременно более чем на 60 миллиардов долларов сократили внешний долг», — отметил Медведев.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). По данным ЦБ, внешний долг РФ составляет в настоящее время порядка 468 млрд долларов, а резервы — почти 490 млрд.

