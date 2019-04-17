Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что Госдума примет законопроект о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в весеннюю сессию. Об этом он заявил, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год.



«Такой законопроект — это своего рода Инвестиционный кодекс — в ближайшее время мы направим в Государственную думу. Над ним уже давно идет работа, документ этот уже в высокой степени готовности. Рассчитываем на то, что он тоже будет принят в весеннюю сессию», — сказал Медведев.

По словам премьера, главная задача документа — гарантировать неизменность налоговых и регуляторных условий на время реализации инвестпроектов.

«Инвесторам, которые вложат не менее 1 миллиарда рублей в социальную сферу, промышленность, сельское хозяйство и цифровую экономику, должна быть обеспечена стабильность порядка уплаты налога на добавленную стоимость, а также предоставлена возможность компенсировать часть затрат на создание необходимой инфраструктуры за счет средств налоговых платежей», — пояснил Медведев.

В марте о разработке Инвестиционного кодекса объявил вице-премьер Дмитрий Козак.