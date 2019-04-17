В ближайшее время Кабмин озвучит предложения по увеличению размера пособия по уходу за ребенком, которое полагается во время декретного отпуска. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.

«Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, мои коллеги сейчас готовят предложения, направленные на то, чтобы это пособие носило адресный характер. Чтобы его реально получали те, кто в нем нуждается, чтобы это была весомая добавка в семейный бюджет. В ближайшее время эти предложения будут подготовлены, я это обсуждал и с президентом страны», — сказал глава Кабмина.

Он напомнил, что размер выплат был установлен в 1994 году, с тех пор «очень все изменилось».

Сейчас минимальный размер пособия по уходу за ребенком до трех лет составляет 50 рублей в месяц.