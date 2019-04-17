Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть предложение партии «Справедливая Россия» по ужесточению санкций для компаний, уличенных в выплате зарплат в конвертах. Речь идет том, чтобы временно запрещать таким компаниям участие в процедурах закупок и тендерах. Вопрос озвучил депутат Олег Шеин во время обсуждения отчета правительства в Госдуме.

«Что же касается предложения отсекать от тендеров, от конкурсов фирмы, которые не платят нормально зарплату, и об этом есть данные, может быть, мы к этому вопросу вернемся», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что правительство тоже заинтересовано в сокращении сектора теневой экономики.