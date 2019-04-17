Санкции могут быть основанием для снижения нормы выплаты дивидендов для госкомпаний — меньше 50% от прибыли. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов в рамках отчета правительства о результатах деятельности за 2018 год.

Сейчас для компаний с госучастием действует правило отчислять на дивиденды более 50% от прибыли. Эта политика может меняться, признал глава Кабмина.



«Мы остановились на цифре 50%. Я не так давно утвердил специальное решение, но оно имеет и исключения… Это может быть связано также со спецификой отраслевой деятельности компании, например это оборонка, — по разным причинам, не буду объяснять, вам тоже понятно, мы устанавливаем меньший размер дивидендов, и это может быть связано с санкционными ограничениями, которые введены в отношении компаний с государственным участием», — отметил Медведев.

«Дивидендная политика — это решение собственника. В данном случае собственник — это государство», — указал он.

