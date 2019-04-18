Правительство поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, при условии доработки документа. Об этом говорится в отзыве Кабмина на проект, сообщает РБК со ссылкой на копию документа.



Речь идет о поправках в ст. 44 закона «О связи», внесенных в Госдуму сенатором Людмилой Боковой в декабре 2018 года. В них предлагается запретить распространять сим-карты лицам, не уполномоченным на это оператором связи, в том числе через Интернет. Также вводится запрет на передачу сим-карт третьим лицам, сведения о которых не получены в установленном законодательством порядке.

В отзыве правительства отмечается, что «реализация законопроекта позволит принять дополнительные меры по защите общественной безопасности и пресечению противоправных действий» с использованием сетей сотовой связи. В то же время в нем говорится, что в текущем виде законопроект может создать правовую неопределенность. Необходимо уточнить, что подразумевается под запретом на передачу сим-карт третьим лицам, например будет ли он распространяться на передачу сим-карт между членами семьи. Кроме того, в отзыве предлагается ввести запрет на распространение сим-карт без заключения договора об оказании услуг связи.

Законопроект будет доработан на основании отзыва правительства, сообщила изданию Бокова. Она рассчитывает, что документ будет принят до конца весенней сессии.

«Законопроект направлен на борьбу с нелегальными дилерами, уличными продавцами, на деятельности операторов это не отразится», — сообщил представитель «МегаФона». Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») также отметил, что они считают законопроект актуальным, но отзыв правительства необходимо изучить. По словам представителя «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), компания поддерживает законопроект Боковой, «поскольку он направлен на ограничение работы неавторизованных дилеров». «Также согласны с тем, что указанные в отзыве правительства места требуют разъяснений», — добавил он. Представитель МТС отказался от комментариев.

Ранее о необходимости доработки документа говорили сенаторы. Комитет Совета Федерации по экономической политике просил авторов законопроекта уточнить, есть ли в нем исключения для детей и близких родственников абонентов.