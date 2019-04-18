Средняя номинальная зарплата в России в 2024 году превысит 63 тыс. рублей, говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2019—2024 годы, подготовленных Минэкономразвития, сообщают «Известия». К уровню 2018 года, по подсчетам издания, она вырастет на 46% (в прошлом году показатель был на уровне 43,4 тыс. рублей).

В номинальном выражении ежегодный рост размера оплаты труда будет колебаться в диапазоне 5,8—6,8%, но темпы повышения составят 1,1—2,7% в год, говорится в обновленном макропрогнозе министерства. В 2019-м ведомство ожидает, что средняя зарплата достигнет 46,1 тыс. рублей.

При этом даже через шесть лет номинальная зарплата в стране будет оставаться ниже, чем необходимо гражданам. Ранее россияне заявили, что для достойной жизни им в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей.

Рост зарплат, по мнению Минэкономразвития, будет происходить за счет ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции (примерно по 4% каждый год), повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соответствие с увеличением прожиточного минимума, а также за счет роста производительности труда. Последний фактор будет влиять на размер оплаты труда за счет повышения квалификации работников.

В пресс-службе Минтруда вопросы «Известий» переадресовали в Минэкономразвития. В этом ведомстве не прокомментировали, какие сферы рынка труда станут локомотивом увеличения зарплат.

По мнению экспертов, драйвером роста оплаты труда в ближайшие годы могут стать сферы информационных технологий, логистики и перевозок, финансовая отрасль, а также приборостроения (особенно связанного с робототехникой). При этом зарплаты будут снижать для профессий, подразумевающих однотипные задачи, которые можно автоматизировать.

Жители России назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
Жители России назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

При этом 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода.