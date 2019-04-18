Международные резервы РФ на 12 апреля составили 491,6 млрд долларов против 489,1 млрд на 5 апреля 2019 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 2,5 млрд долларов.

Как поясняется в комментарии Центробанка, недельный рост показателя на 0,5% произошел «преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за три месяца текущего года — на 19,3 млрд.