Рост ВВП России в I квартале 2019 года замедлился до 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности. Апрель 2019 года».

«Рост ВВП в I квартале 2019 года ожидаемо замедлился до 0,8% год к году, однако оказался несколько выше ожиданий. На фоне повышения базовой ставки НДС и ускорения инфляции наибольший вклад в замедление темпов роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении», — говорится в документе.

Основной положительный вклад в темп роста ВВП в январе — марте 2019 года внесли промышленное производство и транспортно-логистический комплекс, отмечает ведомство.

Рост ВВП РФ в марте 2019 года составил 0,6% год к году после роста в 1,4% в феврале.